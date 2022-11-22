Amasya’da otomobil dere yatağına uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya’nın Taşova ilçesinde Destek-Ladik karayolu civarında bir otomobil dere yatağına uçtu. Kazada otomobildekilerden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayhan Erdönmez kullandığı 55 ALH 60 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, Afad, jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 75 yaşındaki Selami Yıldırım hayatını kaybetti. Naime Erdönmez (49), Damla Erdönmez (28), Sebehat Yıldırım (66) ve şoför Ayhan Erdönmez (59) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Samsun Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçurumdaki araç da vinç yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.