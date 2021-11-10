Amasya’da minik öğrencilerden “Doğa Gönüllüleri” klibi

Amasya’da ana sınıfı öğrencileri çektikleri kliple ağaç ve orman sevgisi konusunda duyarlılık sağladı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, Semran Morkan ve Yeşim Arıcı öğretmenleriyle hazırladıkları kliple duygulandırdı. Taşova Atatürk Ortaokulu Ana Sınıfı 4 ve 5 yaş grubu öğrencileri doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak için kamera karşısına geçti. İlk olarak oluşturdukları “Doğa Gönüllüleri” grubu adı altında okul çevresini temizleyen öğrenciler, hayvanlara barınak yapıp fidan diktiler.

Çektikleri klibi sosyal medya hesaplarında paylaşan minik öğrenciler takdir topladı.