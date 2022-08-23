Amasya’da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına çadırda Kur’an eğitimi

Amasya Müftülüğü, yöredeki bereketli arazilerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocuklarını çadırlarda Kur’an-ı Kerim ile buluşturdu.

Amasya Müftülüğü tarafından merkeze bağlı Dadı, Aksalur ve Büyük Kızılca köylerinde oluşturulan Çadırkent Kur’an kurslarında çocuklar Kur’an’-ı Kerim’i ve temel dini bilgileri öğreniyor.

Çadırkent Kur’an kurslarını ziyaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hediyeler verdi.

Faaliyetlerle ilgili İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’dan bilgiler alan Vali Masatlı, öğrenci ve öğreticilere başarılar diledi.