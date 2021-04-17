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Amasya’da kuru soğan alımı başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Amasya’nın Suluova ilçesinde soğan alımına başladı.

AMASYA 17.04.2021, 09:07
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Amasya’da kuru soğan alımı başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Amasya’nın Suluova ilçesinde soğan alımına başladı.

Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz, TMO Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Fatih Kaya, TMO Genel Müdürlüğü Alım Muhafaza Daire Başkanı Gökhan Gürbüz, TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahinler, TMO Samsun Alım Muhafaza Şefi Canan Ataseven ile Suluova’da kuru soğan alımının başlaması için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çok yönlü fayda sağlandığının altını çizen Öksüz, “Bu karar bizleri ve çiftçimizi mutlu etti. Çiftçilerimiz ürününün elde kalmasını istemiyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Amasya bölgesinde salgın nedeniyle tonlarca soğan depolarda kaldı. Bizlerin ve Ziraat Odaları Birliğimizin defalarca talep ettiği bir konuydu bu. Alınan karar çiftçilerimiz için can suyu oldu" dedi.
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