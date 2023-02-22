Amasya’da hayvan pazarları Tokat’taki şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı

Tokat’ta şap hastalığı görülmesi üzerine komşu il Amasya’da da hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Bazı hayvanlarda şap hastalığının tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada dün Tokat ili genelindeki tüm hayvan pazarlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatılmasına karar verildiği bildirilmişti.

Tedbirler Amasya’da da hayata geçirildi. Amasya Belediyesi’nden yapılan duyuruda il genelindeki hayvan pazarlarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.