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Amasya’da günlük 82 ton çiğ süt toplandı

AMASYA’DA GÜNLÜK 82 TON ÇİĞ SÜT TOPLANDI

Amasya’da günlük 82 ton çiğ süt toplandı

AMASYA’DA GÜNLÜK 82 TON ÇİĞ SÜT TOPLANDI

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:31
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Amasya’da günlük 82 ton çiğ süt toplandı

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından mayıs ayı içerisinde günlük 82 ton çiğ süt toplandı.

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye üreticilerin işletmelerinde üretmiş oldukları çiğ sütler, köy merkezleri ve 5 ana merkezde bulunan yerleşik süt soğutma tanklarına alınarak Mayıs ayı içerisinde günlük 82 ton çiğ süt miktarına ulaşıldı.

Amasya genelinde 133 adeti köylerde bulunan süt evlerinde üreticilerin ürettiği sütler sabah ve akşam teslim alımı yapılarak anlık soğutulması sağlanıyor. Ayrıca Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Amasya Toklucak ve Göynücek ana merkezlerinde bulunan laboratuvarlarda tüm kalite kontrolleri yapılarak süt sanayine sevkiyatları gerçekleştiriliyor.

Üretimi yapılan sütlerin bir kısmı birliğin kendi markası olan Amesia adına süt ürünlerinin yapımında kullanılmakta. Ayrıca mevsimsel fazlalıktan ve Ramazan Bayramı’ndan dolayı elde kalan sütler, süt tozu kulesi olan firmalarla anlaşma yapılarak yağsız süt tozu ve krema elde ediliyor.

Üretilen sütlerin bir kısmı da günlük pastörize edilerek 3 ve 5 litrelik pet ambalajlarda Amesia markasıyla, Amesia satış mağazalarında, bayilerde ve e-ticaret üzerinden kargolama yöntemiyle tüketicilerle buluşturuluyor.

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