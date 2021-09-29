Amasya’da gençlerin aşılanması devam ediyor

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına hızla devam ediliyor.

En yüksek aşılama oranına sahip iller arasında 3. olan Amasya’da gençler aşılarını yaptırıyor. Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan eğitim gören genç liseliler, “Aşı Seferberliği” kapsamında okullarına gelen mobil sağlık ekiplerince aşılandılar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Çağlayan, “Gençlerimiz sağlıklı bir gelecek için aşı oluyor, aşının gücüne inanıyor. Aşı Seferberliği kapsamında müdürlüğümüzce oluşturulan mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamaları tüm hızıyla devam etmekte olup, Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine aşıları yapılmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19’u aşıyoruz. Bu güce güvenin, birlikte başaracağız” dedi.