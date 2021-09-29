banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Afyon'da tırın çarptığı minibüsün şöförü araçtan böyle fırladı...
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Gözler elektrik ve doğalgaz zamlarında!
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”
Yerli İHA’ya yeni üye: “BOYGA”

Amasya’da gençlerin aşılanması devam ediyor

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına hızla devam ediliyor.

AMASYA 29.09.2021, 09:51
Amasya’da gençlerin aşılanması devam ediyor

Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı hakkı tanımlanan 16 yaş üstü gençlerin de aşılanmasına hızla devam ediliyor.

En yüksek aşılama oranına sahip iller arasında 3. olan Amasya’da gençler aşılarını yaptırıyor. Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşayan eğitim gören genç liseliler, “Aşı Seferberliği” kapsamında okullarına gelen mobil sağlık ekiplerince aşılandılar.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Murat Çağlayan, “Gençlerimiz sağlıklı bir gelecek için aşı oluyor, aşının gücüne inanıyor. Aşı Seferberliği kapsamında müdürlüğümüzce oluşturulan mobil ekiplerle yerinde aşı uygulamaları tüm hızıyla devam etmekte olup, Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine aşıları yapılmıştır. Tedbirler ve aşıyla Kovid-19’u aşıyoruz. Bu güce güvenin, birlikte başaracağız” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0