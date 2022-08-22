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Amasya’da genç mühendis işyerinde ölü bulundu

Amasya’da elektrik mühendisi Oğuzhan Alkan (35), işyerinde ölü bulundu.

AMASYA 22.08.2022, 10:48
Amasya’da genç mühendis işyerinde ölü bulundu

Amasya’da elektrik mühendisi Oğuzhan Alkan (35), işyerinde ölü bulundu.

Alkan’dan geç saatlere kadar haber alamayan yakınları 55 Evler Mahallesindeki işyerinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese gelen 112 acil sağlık görevlileri vefat ettiğini belirledi. Polis ekipleri de gelerek inceleme yaptı. Ön incelemede şahsın vücudunda herhangi bir darp cebir ve yaralanma izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonrası öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

MHP il yönetim kurulu üyesi olan Alkan için Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve parti yöneticileri de başsağlığı mesajı yayınladı. Genç mühendis bugün defnedilecek.

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