Amasya’da genç hatipler hutbe okuma yarışması yapıldı

Amasya’da İmam Hatip Liseleri arası “Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması” düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği organizasyonlardan “Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması” bu sene Taşova ilçesinde gerçekleştirildi.

İl genelinden öğrencilerinin katıldığı ve Taşova Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun ev sahipliğini yaptığı yarışma Taşova Merkez Camiinde düzenlendi. Öğrenciler sırayla minbere çıkarak hutbelerini okudu. Yarışma sonrası dereceye giren öğrenciler açıklandı ve ödülleri verildi.

Yarışmada birinci olan öğrenci Beytullah Taha Satılmış’a ödülünü Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk verirken, ikinci Ahmet Seyit Cenik, üçüncü ise Ali Büyük oldu.

Yarışmayı İl Milli Eğitim Şube Müdürü Alparslan Kanar, Taşova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, İlçe Müftüsü Ferhat Koçak da izledi.