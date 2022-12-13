Amasya’da gazetecilere verilen dron eğitimi tamamlandı

Amasya’da gazetecilere yönelik gerçekleşen dron eğitimi tamamlandı. Eğitimin sonunda katılımcılara İHA-1 ticari pilot sertifikası verildi.

Amasya Valiliği, Amasya Belediyesi, Amasya Gazeteciler Cemiyeti ve diğer kurumların katkılarıyla düzenlenen ‘Amasya medyasında ve turizm destinasyon çalışmalarında İHA’ların kullanımının yaygınlaştırılması teknik destek projesi’ çerçevesindeki eğitimler sonunda kursiyerler sertifikalarını Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın elinden aldı.

Vali Masatlı, “Özellikle medya sektöründe dron kullanımı yaygın ve çekilen görüntüler oldukça ilgi görüyor. Bizde elimizden geldiği kadar bu projeye destek vermeye çalıştık” dedi. Amasya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihan Okur ise eğitimi hem gazeteci üyelerinin hem de Amasya turizminin gelişmesine katkı sağlamak için yaptıklarını belirtti.