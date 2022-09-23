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Amasya’da Elif Camii’nin açılışı dualarla yapıldı
Amasya’da inşa edilen Elif Camii’nin açılışı dualarla yapıldı.
AMASYA 23.09.2022, 14:53
Amasya’da inşa edilen Elif Camii’nin açılışı dualarla yapıldı.
Hacılar Meydanı Mahallesinde hayırsever bir ailenin öncülüğünde inşası tamamlanan caminin açılışını Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz gerçekleştirdi.
Hayırseverlere teşekkür eden Vali Masatlı, uzun yıllar hizmet vermesi dileğinde bulundu. Aynı anda 600’den fazla kişinin ibadet edebileceği Elif Camii, Müftü Ayvaz’ın kıldırdığı Cuma namazının ardından hizmete açıldı.
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