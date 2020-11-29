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Amasya’da dolunay güzelliği
Amasya’da Yeşilırmak’a yansıyan dolunayın güzelliği vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
AMASYA 29.11.2020, 18:46
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Amasya’da Yeşilırmak’a yansıyan dolunayın güzelliği vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.
UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer alan Harşena Dağı’nın zirvesinde dalgalanan Türk bayrağı ile birlikte görüntülenen dolunay, kentin ortasından geçen Yeşilırmak’a da yansıdı.O anlar vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.
12°
açık
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