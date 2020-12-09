Amasya’da denetim yapan polislere AK Parti’lilerden çorba ikramı

Amasya’da, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerine Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel çorba ikramında bulundu.

Korona virüs önlemleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Amasya’nın Suluova ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Kent merkezinde lise kavşağında denetim yapan polis ekiplerine, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel çorba ikramında bulundu. Polis memurları Başkan Üçok ve Temel’e ikramlarından dolayı teşekkür etti. Polis ekiplerinin uygulama yaptığını görünce çorba ikramında bulunmak istediklerini söyleyen İlçe Başkanı Temel, "81 ilimizde sokağa aynı saate çıkma yasağı var. Havanın da soğuk olması nedeniyle, biz de polis memurlarımıza çorba ikramında bulunmak istedik. Bir nebze de olsa yorgunluklarını almak istedik. Allah onlardan razı olsun, görevlerinde kolaylıklar diliyorum "dedi.

Belediye Başkanı Fatih Üçok ise, "Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde kamu hizmetini aralıksız sürdüren emniyet personelimize AK Parti Suluova İlçe Teşkilatımız ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte teşkilatımızın hazırladığı sıcak çorba ikramda bulunduk. Pandemi sürecinde gece gündüz demeden koşturan tüm kamu görevlilerine kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.