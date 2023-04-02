Amasya’da çiftçilere ayçiçek tohumu desteği
AMASYA’DA KURU TARIM ALANLARINDA YAĞLIK AYÇİÇEĞİ EKİMİNİ TEŞVİK PROJESİ ÇERÇEVESİNDE ÇİFTÇİLERE BİN70 ÜNİTE AYÇİÇEK TOHUMU DAĞITILDI. ÇİFTÇİLERE BEREKETLİ HASATLAR DİLEYEN AMASYA VALİ VEKİLİ BEKİR SITKI DAĞ, 21 BİN 400 DEKARLIK ALANDA EKİLECEK TOHUMLARIN BEDELİNİN 4 MİLYON 782 BİN TL OLDUĞUNU AÇIKLADI.
Amasya’da kuru tarım alanlarında yağlık ayçiçeği ekimini teşvik projesi çerçevesinde çiftçilere bin70 ünite ayçiçek tohumu dağıtıldı.
Çiftçilere bereketli hasatlar dileyen Amasya Vali Vekili Bekir Sıtkı Dağ, 21 bin 400 dekarlık alanda ekilecek tohumların bedelinin 4 milyon 782 bin TL olduğunu açıkladı.
2021 ile 2022 yıllarında nadas alanlarının daraltılması ve su tüketiminin azaltılması amacıyla ayçiçeği tohumu desteği sağlandığını hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin de, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin hibe katkılarıyla toplam proje tutarı 8 milyon 701 bin TL olan 5 bin 501 ünite tohum desteği 4 bin 958 üreticimize sağlanmış olup 135 bin dekar alanda üretim gerçekleştirilmiştir” diye konuştu.
Programa, AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, diğer yetkililer ve çiftçiler de katıldı.