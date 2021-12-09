Amasya’da bin kişilik öğrenci yurdu tamamlanmak üzere

Amasya’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından inşa edilen bin kişilik öğrenci yurdu inşaatında son aşamaya gelindi.

Tamamlanmak üzere olan binadaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentte eğitim gören üniversite öğrencilerinin modern bir tesise kavuşacaklarını belirtti.

İncelemede, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç da yer aldı.