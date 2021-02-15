Amasya’da Beden Barajı yükseliyor

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Beden Barajı’nda çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Amasya’ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Amasya ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada “Amasya Gümüşhacıköy Beden Barajı” inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Temelden yüksekliği 42 metre, 699 bin m3 su biriktirme hacmine sahip, kil çekirdekli yarı geçirimli kum-çakıl kaya dolgu Beden Barajı’nın tamamlanmasıyla, Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Beden köyüne ait 1450 dekar tarım arazisi suya kavuşacaktır” dedi.

Proje kapsamında Beden Barajı’nda sıyırma kazısı, yol kazısı, derivasyon tüneli ve dolusavak tamamlandı. Toplam 350 bin m3 olan gövde dolgusunun ise 220 bin m3’ü yapılarak gövdenin 23 m’lik kısmı tamamlandı. Beden Barajı’nda fiziki gerçekleşme yüzde 67.

Proje tamamlandığında, 2020 birim fiyatları ile dekar başına 1706 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 2 milyon 90 bin TL katkı ve yaklaşık 64 kişiye istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.