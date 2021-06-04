Amasya’da 3 katlı evde korkutan yangın

Amasya’nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyünde ekmek fırınında çıkan ve rüzgarın da etkisiyle 3 katlı evin çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ömer Kuru’ya ait evin avlusundaki ekmek fırının bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle evin çatısına ve bitişikteki eklentilere sıçradı. Önce köylüler sonra da Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek olduğu çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. Evin çatısından parçaların koparak yere düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangına ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.