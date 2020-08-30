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Amasya’da 213 bin 500 kitap dağıtıldı
AMASYA’DA 213 BİN 500 KİTAP DAĞITILDI
AMASYA 30.08.2020, 11:33
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Amasya’nın Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerine 213 bin 500 ücretsiz kitap gönderildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları Temmuz ayı itibarıyla gönderildi. Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimince yapılan dağıtım ihalesinin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yüklenici firma tarafından Merzifon’un yanı sıra Suluova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde bulunan 135 okula toplam 213 bin 500 kitap ulaştırıldı.
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