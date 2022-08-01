Amasya zabıtasından ruhsat denetimi

Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehirde faaliyet gösteren işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarını kontrol etti.

Kent merkezinde çalışmalarını sürdüren zabıta ekipleri, oto yıkamacıların iş yeri ruhsatlarını kontrol ederek, çalışma saatlerine uyulması konusunda ikazlarda bulundu. Denetimlerde, ruhsatı olmayan işyerlerine de belli bir süre tanınarak, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan çalışan iş yerleri tespit ediliyor.

“Esnafların mağdur olmaması için çalışıyoruz”

Esnafların mağdur duruma düşmemeleri için yapılan uyarıları dikkate almaları gerektiğini söyleyen Zabıta Müdürü Murat Yörükoğlu açıklamasında, “Esnaflarımızın yasal prosedürlere uymalarını istiyoruz. Yasalara uyan vergisini ödeyen esnaflarımızın mağdur edilmesini önlemek için çalışmalarımız ve denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Denetimlerimiz geniş çerçeveli olarak her alanda devam edecek. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yapılan uyarıları dikkate almasını istiyoruz” dedi.