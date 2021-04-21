Amasya Valisi Masatlı: “Sanayi altyapımızı güçlendirerek OSB’lerimizin marka değerini artırıyoruz”

Amasya’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın uyguladığı (OKA) Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 4 projenin protokolleri imzalandı.

İmza töreninde konuşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Sanayi altyapımızı güçlendirerek OSB’lerimizin marka değerini arttırıyoruz” dedi.

Kentte faaliyet gösteren OSB’lerden mevcut altyapı ihtiyaçları doğrultusunda proje hazırlamalarını istediklerini hatırlatan Mustafa Masatlı, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde OKA’nın Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programına ilimizden yapılan 4 proje başvurusu da kabul edilmiş ve 8,8 milyon TL yatırım için yaklaşık 6,5 milyon TL destek sağlanmasına karar verilmiştir. Bugün ise söz konusu desteklerin aktarılması için gerekli imzaları atıyoruz” dedi.

Bu aşamadan sonra OSB’lere düşen görevin OKA’nın sağladığı mali desteği israf etmeden, en verimli şekilde kullanmak ve OSB’lerin altyapısını iyileştirerek marka değerlerini artırmak olduğunu vurgulayan Masatlı, “Ülkemizdeki üretimi, sanayiyi ve istihdamı her zaman destekleyen ve ülkemizin gelişmesi için bizlere hedefler gösteren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve bu topraklara değer katan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm Projesi Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından 12 ay süreli olarak uygulanacak “Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine Dönüşüm” projesi ile OSB’ye OSOS ve enerji izleme ve uyarı sistemi kurularak kurumsal kapasitesi artırılacak ve enerji ölçümlerinde zaman ve işgücü kaybı önlenecek. Enerji izleme ve uyarı sistemi ile firmaların enerji takibi akıllı sistem ile yönetilmesi sağlanacak, elektrik altyapısı yenilenecek ve OSB’nin fiber optik altyapısı oluşturulacak.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi Müdürlüğü tarafından uygulanacak. Proje kapsamında OSB içerisindeki bozuk ve ulaşımı zorlaştıran yol temelinde iyileştirme yapılarak parkeli yol haline getirilecek.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirmesi Projesi ile OSB içerisindeki 140 adet hasarlı kanalizasyon/rögar kapakları, yağmur suyu bacaları, çemberler değiştirilip yenilenerek OSB içerisindeki araç trafiğine uygun hale getirilecek, OSB içerisindeki ulaşımı zorlaştıran bozuk yol kilitli parkeli yol haline getirilecek, OSB’deki içme suyu deposunu besleyen su motorlarına otomasyon sistemi kurulacak ve 90kW’lık güneş enerji sistemi (GES) kurularak elektrik maliyeti düşürülecek.

Amasya Organize Sanayi Bölgesi Katma Değerli Üretim Altyapılarının ve Yatırım Ortamlarının Geliştirilmesi Projesi ile ise mermer kırma-eleme tesisi ile zemin üstü elektronik TIR kantarının kurulması, sıfır atık çöp konteynerleri alınması ve trafo binalarının yenilenmesi amaçlanıyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un da yer aldığı törende Amasya, Merzifon ve Suluova Karma OSB ile Suluova Besi OSB’nin yönetim kurulu başkanlarıyla OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından Mali Destek Protokolleri imzalandı.