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Amasya Valisi Masatlı, okullarda korona tedbirlerini inceledi

VALİ MUSTAFA MASATLI, GÜZEL SANATLAR LİSESİ İLE ŞEHİT FERHAT ERDİN SPOR LİSESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

AMASYA 23.10.2020, 14:28
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Amasya Valisi Masatlı, okullarda korona tedbirlerini inceledi

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Güzel Sanatlar Lisesi ile Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi’nde korona tedbirlerini inceledi.

İncelemeye Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile başlayan Vali Mustafa Masatlı, korona virüs ile mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen kuralları başta olmak üzere alınan tüm tedbirleri yerinde göndü. Güzel Sanatlar Lisesi’nde sınıfları ziyaret eden Vali Masatlı, öğrencilerle sohbet ederek maske, sosyal mesafe ve el hijyenine her zamankinden daha çok dikkat etmeleri gerektiğini de hatırlattı. Müzik atölyelerini de ziyaret eden Vali Masatlı’ya öğrenciler bir müzik dinletisi icra etti.

Vali Masatlı öğrencileri tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Daha sonra Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi’ni ziyaret ederek korona virüs tedbirleri kapsamında incelemelerde bulunan Vali Masatlı, öğrencilerden sportif faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Öğrencilere başarılar dileyen Vali Masatlı daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Coşkun ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

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