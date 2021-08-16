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Amasya Valisi Masatlı: “İlimizdeki hedef nüfusun yüzde 81,4’ü aşılandı”

Korona virüs (Kovid-19) aşılama haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da hedef nüfusun yüzde 81’den fazlasının aşılandığı bildirildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şu anda ilimizdeki hedef nüfusun yüzde 81,4’ü aşılanmıştır. Aşılamayı toplumun geneline yayarak toplumsal bağışıklığı sağlamak öncelikli hedefimizdir” dedi.

AMASYA 16.08.2021, 16:42
Amasya Valisi Masatlı: “İlimizdeki hedef nüfusun yüzde 81,4’ü aşılandı”

Korona virüs (Kovid-19) aşılama haritasında mavi kategoride bulunan Amasya’da hedef nüfusun yüzde 81’den fazlasının aşılandığı bildirildi. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Şu anda ilimizdeki hedef nüfusun yüzde 81,4’ü aşılanmıştır. Aşılamayı toplumun geneline yayarak toplumsal bağışıklığı sağlamak öncelikli hedefimizdir” dedi.

Son hafta itibariyle vaka sayılarının belli bir seviyede dalgalandığına değinen Mustafa Masatlı, “Bu dönemde pozitif vakaların yaklaşık büyük bölümünü 20-40 yaş arası gruptan olması da, aşılanmış yaş guruplarının hastalıktan korunduğunu göstermektedir” diye konuştu.

Sosyal yaşamda ve eğitim hayatında eski güzel günlere aşılama ile dönülebileceğine değinen Masatlı, “Halkımıza aşı çağrımızı yineleyerek, her yaştan vatandaşımızı ilimizin 296 noktasında bulunan sağlık kuruluşlarında ve mobil aşılama ünitelerinde aşılarını yaptırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kentteki salgın tedbirlerinin ele alındığı toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz salgının seyri hakkında bilgilendirme yaptı.
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