Amasya Üniversitesinden Romanya’daki iki üniversiteyle anlaşma

Amasya Üniversitesi ile Romanya’da bulunan Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi ve Craiova Üniversitesi arasında staj, öğrenci değişimi ile akademik araştırmaları içeren ikili anlaşmalar imzalandı.

Romanya’da temaslarda bulunan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Craiova Üniversitesi Rektörü Prof. Cezar Ionut Spînu ve Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dan- Ionut Gheonea ile anlaşmalara imza attı.

Craiova Üniversitesi ile yapılan anlaşma ile Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri’nde eğitim gören öğrencilerin Craiova Üniversitesinde yaz stajlarını yapabileceklerine değinen Rektör Elmacı, Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi ile de iki üniversitenin Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin öğrencilerinin değişimlerinin gerçekleşeceğini söyledi.

Amasya Üniversitesi olarak uluslararası çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Elmacı, “Amasya Üniversitesi ve Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesi akademik personelinin karşılıklı araştırmalar yapabilmelerini sağlayacak bir platform oluşturulmasına ve uygun görülen araştırmaların karşılıklı desteklenmesine karar verildi” dedi.

Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliğini de ziyaret eden Elmacı, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Serpil Murtezaoğlu ve diğer yetkililerle toplantı yaptı.