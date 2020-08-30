Amasya Üniversitesinden halka açık kütüphane

Amasya Üniversitesi, 7 gün 24 saat hizmet verecek halka açık bir kütüphane kuruyor.

5 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda bin 500 kişiye hizmet verebilecek kütüphanede 300 bin basılı, 41 binin üzerinde elektronik yayın ile 530 bin e-kitap ve nadir eserler bulunacak. Merkez kütüphanesinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Masatlı, yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Böyle bir kütüphaneyi Amasya Üniversitesine ve Amasyamıza kazandıran başta Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı olmak üzere emeği geçenleri bir daha kutluyorum” dedi.

Rektör Elmacı, kütüphanenin 7 gün 24 saat halka açık bölümünün olacağını söyleyerek, “Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve halkımız için yapılmasını planladığımız kütüphanemizin son aşamasına yaklaştı. Kütüphanemiz tamamlandığında Amasya halkı ile üniversitesini buluşturacağımız için çok mutluyuz. Kütüphanenin Amasyamıza hayırlı olacağını umuyorum” diye konuştu.

Rektör Elmacı, Amasya’nın en büyük kütüphanesi olma niteliğine sahip kütüphanenin 3 katlı olacağını, giriş katında 250 kişilik konferans salonu, 2 adet çalışma salonu (150 ve 200 kişilik), 25 adet bilgisayar, 100 metrekare kafeterya, öğrenci dekanlığı, kariyer planlama merkezi, yabancı öğrenci ofisi, kataloglama odası ile idari personel odası bulunduğunu belirtti.

Birinci katında bin metrekare çalışma salonu (520 kişilik), 10 adet 5 metrekare bireysel çalışma salonu, görme engelli kitap okuma odası, işitme engelli kitap okuma odası bulunan kütüphanenin ikinci katında ise 600 metrekare raf alanı, 250 metrekare genel okuma salonu, 2 adet 25 metrekare grup çalışma salonu, 5 adet 5 metrekare bireysel çalışma salonu bulunacak. Ayrıca merkez kütüphanesi bünyesine bağlı 200 metrekare çocuk kütüphanesi de yer alacak.

İnşaat sahasında yapılan incelemelere Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir, Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Hasan Özyurt’un yanı sıra birçok idari personel katıldı.