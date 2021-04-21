Amasya Üniversitesinde 3 yeni yüksek lisans programına YÖK’ten onay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 3 yüksek lisans programı açılmasına onay verdi.

“Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı”, “Erken Çocuklukta Ahlak ve Değer Eğitimi Anabilim Dalı Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” ile “Evlilik ve Aile Danışmanlığı Anabilim Dalı Disiplinlerarası İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nın açılması konusundaki teklifleri kabul edildi.

Üniversiteye kazandırılan bu yeni programlarla birlikte Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü program sayısı 17‘ye yükseldiğini belirten Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Enstitülerin üniversiteler için çok önemli olduğunu ve alanında uzman akademisyenlerin yetiştirilmesini sağladığını anlatan Rektör Elmacı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren öğrenci kabulünün yapılması planlanan yeni lisansüstü programların hayırlı olmasını dileyerek süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.