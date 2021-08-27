banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Ronaldo'nun yeni takımı belli oldu
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
Türkiye'ye Afgan göçü artacak mı?
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
İşte Afganistan’ın yeni merkez bankası başkanı: Hacı Muhammed İdris
Koca: Kırmızı il kalmadı
Koca: Kırmızı il kalmadı

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ibadete açıldı

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii kılınan ilk namazla ibadete açıldı. 2015 yılında temeli atılan camiinin eksikliklerin tamamlanmasının ardından resmî açılışı gerçekleştirilecek.

AMASYA 27.08.2021, 19:04
Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ibadete açıldı

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii kılınan ilk namazla ibadete açıldı. 2015 yılında temeli atılan camiinin eksikliklerin tamamlanmasının ardından resmî açılışı gerçekleştirilecek.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Yeşilırmak Yerleşkesinde 2015 yılında hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan caminin kentin tarihi dokusuyla uyumlu olup Selçuklu mimarisi çizgileri taşıdığını belirtti.

Elmacı, “Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi Camisi ilk namaz ve Cuma namazı kılınması ile fiilen ibadete başlamış oldu. Çok az eksiği kalan camimizin önümüzdeki aylarda resmî açılışını yapmayı planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
31°
açık