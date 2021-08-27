Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii ibadete açıldı

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii kılınan ilk namazla ibadete açıldı. 2015 yılında temeli atılan camiinin eksikliklerin tamamlanmasının ardından resmî açılışı gerçekleştirilecek.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Yeşilırmak Yerleşkesinde 2015 yılında hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan caminin kentin tarihi dokusuyla uyumlu olup Selçuklu mimarisi çizgileri taşıdığını belirtti.

Elmacı, “Üniversitemizin İlahiyat Fakültesi Camisi ilk namaz ve Cuma namazı kılınması ile fiilen ibadete başlamış oldu. Çok az eksiği kalan camimizin önümüzdeki aylarda resmî açılışını yapmayı planlıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.