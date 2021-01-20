Amasya ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’nde pilot il oldu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ‘Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi’ kapsamında planlanan uygulamaların deneneceği pilot ilin Amasya olduğu bildirildi.

Proje kapsamında Amasya’nın pilot il olarak seçilmesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Ülkemizdeki gayrimenkul varlıklarının detaylı analizini yapacak bu proje konut stokumuzun belirlenmesi, çok boyutlu kadastroya geçiş, kentsel dönüşüm çalışmaları için veri sağlaması, doğal afetler sonrasında taşınmaz ve kullanıcı bilgilerine hızlı ulaşım, yapılaşmaya yönelik yasal ve fiili durum farklılıklarının tespit edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır” dedi.

Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün emlak değeri, yapım tarihi, depreme dayanıklılık durumu gibi birçok bilgiye de tek elden erişim sağlayabileceklerine değinen Vali Masatlı, “Bu projenin uygulanması için pilot il olarak Amasya’mızın seçilmesi oldukça önemlidir. Bizde devletimizin İlimize duyduğu güvene layık olmak adına şu an Amasya merkez ilçemizde 17 mahalle bazında tamamlanan çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda desteğine ihtiyaç duyulan tüm kamu kurumları da üzerlerine düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getireceklelerdir” diye konuştu.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Turgay İlhan ve ilgili daire müdürlerinin de yer aldıkları toplantıda İl Kadastro Müdürü Fazlı Elçi tarafından projenin detaylarına ilişkin bilgiler paylaşıp soruları yanıtladı.