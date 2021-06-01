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Amasya Taşova’da sel

Amasya’da sağanak yağış sele yol açtı.

AMASYA 01.06.2021, 13:56
Amasya Taşova’da sel

Amasya’da sağanak yağış sele yol açtı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde aşırı yağıştan dolayı Tepe Mahallesi’nde biriken sular merkez mahallelerine sel olarak geldi. Yeşilırmak Mahallesi’ni sel götürdü. Öğle sonu bastıran yağış sonrası yukarı mahallelerde biriken sular şehrin alt kısmındaki mahallelere kadar geldi. Sel suları araçların geçmesine engel oldu. Yaşanan selde bazı evlerde ve iş yerlerinde maddi zarar oluştu.
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