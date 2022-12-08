Amasya polisinden kış lastiği denetimi

Amasya’da trafik polislerinin gerçekleştirdiği kış lastiği denetimlerinde bin353 araç ve sürücüsü kontrol edilirken zorunluluğuna uymayan 16 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

1 Aralık - 1 Nisan tarihleri arasında uygulanacak kış lastiği kullanma zorunluluğu çerçevesindeki denetimler vatandaşların kış mevsimi süresince güven içerisinde seyahat etmeleriyle trafik kazalarında meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla ticari amaçlı yük ile yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik uygulanıyor.

Vatandaşlardan alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara azami dikkat etmesini isteyip kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlara uygun lastiklerinin takmalarını hatırlatan Amasya Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kış mevsimi süresince devam edeceğini duyurdu.