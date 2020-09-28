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Amasya OSB Üst Kurul Toplantısı

VALİ MASATLI’NIN BAŞKANLIĞINDA OSB ÜST KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AMASYA 28.09.2020, 14:34
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Amasya OSB Üst Kurul Toplantısı

Amasya Organize Sanayi Bölgelerine (OSB) Üst Kurul Toplantısı, Vali Mustafa Masatlı’nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Organize Sanayi Bölgelerine OKA tarafından verilen fizibilite destekleri, Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilere ve KSS’lerdeki firmalara KOSGEB tarafından verilen destekler, Organize Sanayi Bölgesindeki firmalara ve ildeki sanayi kuruluşlarına İŞKUR tarafından verilen destekler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bünyesinde Kurulan Milli Teknoloji Güçlü Sanayi Yatırıma Destek Platformu ile ilgili bilgilendirme yapılması, TÜBİTAK destekleri (Horizon 2020) projesi ile ilgili bilgi aktarılması, OSB’lerin genişleme alanları, iş ve işlemleri konuları ele alındı.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Dursun Pazar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Osman Yılmaz, KOSGEB İl Müdürü Bayram Ali Kukuş, OSB İl Koordinatörü Hasbi Altuntaş, mevcut OSB’lerin yöneticileri ve diğer yetkililer katıldı.

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