Amasya OBM verimsiz orman sahalarını ağaçlandırıyor
2020 YILI ORMANCILIK FAALİYETLERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN DENETİMLERİNE VEZİRKÖPRÜ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK SAHASINDA DEVAM EDEN HALİL OFLU, TOHUMLARA SİPER OLUŞTURMAK İÇİN TOPRAK İŞLEMESİ YAPILAN SAHADA TOHUM TAKVİYE ÇALIŞMALARINA KATILDI.
Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, “Bölgemizdeki verimsiz orman sahalarımızı ağaçlandırıyor, mevcut orman varlığımızı ise koruyup güçlendiriyoruz” dedi.
2020 yılı ormancılık faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmaların denetimlerine Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında devam eden Halil Oflu, tohumlara siper oluşturmak için toprak işlemesi yapılan sahada tohum takviye çalışmalarına katıldı.
Toprak işlemesi yapılan sahanın sarp ve makinaların çalışmasına elverişli olmayan bölgelerinde orman köylülerinin çalışarak istihdamlarının sağlandığına da değinen Oflu, “Bölgemizdeki verimsiz orman sahalarımızı ağaçlandırıyor, mevcut orman varlığımızı ise koruyup güçlendiriyoruz. Ormanlarımızı mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyine ulaştırıp gelecek nesillere miras olarak bırakabilmek için ekiplerimizle birlikte çalışmalara şevk ve istekle devam ediyoruz. Ormanlarımız geçmişten devraldığımız ve çoğaltarak gelecek nesillere miras bırakacağımız milli servetimizdir” diye konuştu.
İncelemelere Silvikültür Şube Müdürü Hayati Ergüden, OYM Şube Müdürü Engin Keleş, Vezirköprü İşletme Müdürü Meryem Burçin Irmak ve diğer yetkililer katıldı.
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