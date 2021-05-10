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Amasya Müftülüğü gıda kolisi alışverişini mahalle bakkallarından yaptı

Amasya Müftülüğü, hayırseverlerin fitre ve zekatları aracılığıyla kentteki mahalle bakkallarından alışveriş yapıp gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 25 bakkaldan erzak dolu 1300 gıda kolisi satın alınarak korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen mahalle bakkallarına da destek olunması amaçlandı.

AMASYA 10.05.2021, 18:00
Amasya Müftülüğü gıda kolisi alışverişini mahalle bakkallarından yaptı

Amasya Müftülüğü, hayırseverlerin fitre ve zekatları aracılığıyla kentteki mahalle bakkallarından alışveriş yapıp gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 25 bakkaldan erzak dolu 1300 gıda kolisi satın alınarak korona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen mahalle bakkallarına da destek olunması amaçlandı.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘Beklenen Sensin Projesi’ kapsamında gıda kolileri gönüllüler tarafından halka ulaştırıldığını belirten Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, “Salgın sürecinde en çok mağdur olan kesimlerden biride küçük esnafımızdı, bakkallarımızdı. Biz de mahallelerde 25 bakkal tespit edip erzak teminini onlardan gerçekleştirdik” dedi.

Dağıtım faaliyetine katılan Ayvaz, “Vatandaşımızın zekat, fitre ve hayırlarını emin ellerle ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Bu Ramazan’da Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi olarak 1300 koli oluşturduk. 700 aileye bu kolileri dağıttık” diye konuştu.

Fethiye Mahallesi’nde uzun yıllardır bakkal işleten Fatih Tecir, ilk defa bir kurumun böyle dönemde kendilerinden toplu alışveriş yaptığını söyledi. Tecir, “Salgından dolayı işlerimizde durgunluk vardı. Müftülüğün alışveriş yapması bize ilaç oldu” şeklinde konuştu.

Hacılar Meydanı Mahallesi esnaflarından Necati Göktekin de Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teşekkür etti.
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