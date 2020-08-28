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Amasya Milli Eğitim Müdürü Taşova’ya veda etti
AMASYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DOÇ. DR. İLKER KÖSTERELİOĞLU, TAŞOVA İLÇESİNE VEDA ZİYARETİNDEN BULUNDU.
AMASYA 28.08.2020, 12:04
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Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, Taşova ilçesine veda ziyaretinden bulundu.
Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, sosyal medya hesabından görevden ayrıldığını açıklamıştı. Kösterelioğlu ilk önce Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik’e ve sonrasında Belediye Başkanı Bayram Öztürk’e veda ziyareti gerçekleştirdi.
Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, “Beraber çalışma fırsatını bulduğum İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu başarılı çalışmalarının sonucu Taşova ilçemize çok şey kazandırmıştır. Özverili çalışmalarından dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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