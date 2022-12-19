Amasya-Merzifon Havalimanı’na yeni terminal binası: Yolcu kapasitesi 700 bine çıkarıldı

Amasya-Merzifon Havalimanı yeni terminal binası törenle hizmete girdi. Yeni terminal binası ile Amasya-Merzifon Havalimanı’nın yıllık yolcu kapasitesi 700 bin yolcuya çıkarıldı.

Amasya-Merzifon Havalimanı’na yeni terminal binası kazandırıldı. Yeni terminal binası ile yolcu kapasitesi yıllık 700 bine çıkarılan havalimanında açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı konuşmada, “Günümüz şartlarına uygun, Amasya’ya yakışan yeni bir terminal binası inşa ettik. Yıllık yolcu kapasitesini 700 bin yolcuya yükselttik. Check-in salonunu genişlettik ve banko sayısını 6’ya çıkardık” dedi.

“İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanları arasında bir numaradır”

İstanbul Havalimanı’nın bir kez daha Avrupa’da 1.’liğe yerleştiğine işaret eden Adil Karaismailoğlu, “Bu yıl 11 ayda ağırladığı toplam 59 milyon yolcu, 388 binin üstünde uçuşu ve hizmet kalitesiyle dünyanın en iyi havalimanları arasında da bir numaradır” şeklinde konuştu.

Son 20 yılda sivil havacılıkta hayata geçirdikleri tarihi adımlarla Türkiye’ye dünya sivil havacılığında sınıf atlattıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Tarihi projeleri, başarılı finans modelleriyle hayata geçirerek 100 yılda yapılamayacak işleri 20 yılda tamamlayarak sektörümüzü, Türkiye Yüzyılı’na hazırladık. Türk Sivil Havacılığı pandemiden sonra en hızlı toparlanan ve faaliyetlerine kesintisiz ve aksaklık olmadan devam eden neredeyse tek ülkedir. İstanbul Havalimanı 2021 yılında, Avrupa yolcu trafiği sıralamasında 1. sırada yer alarak bu başarının en güzel ispatı olmuştur. Ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Avrupa’da 6., Antalya Havalimanı ise Avrupa’da 9’uncu sırada yer aldılar” ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile diğer yetkililer de katıldı. Vali Masatlı, Bakan Karaismailoğlu’na Amasya elması ve çeşitli hediyelerden verdi.