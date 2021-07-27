Amasya Kalesi ve Yalıboyu evleri maviye büründü

Korona virüs (Kovid-19) aşı tablosunda yüzde 75,1’lik oranla mavi kategoriye yükselen Amasya’da duyarlılığı artırmak amacıyla şehrin tarihi kalesi ve Yalıboyu evleri mavi renge büründü.

Amasya Valiliği’nin yaptığı sosyal medya paylaşımında “Mavi güzel Amasya’mıza çok yakıştı. Hem Türkiye geneli aşı haritasında hem de binlerce yıllık tarihimize şahitlik eden UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesindeki görkemli Harşena Kalesinde. Halkımıza bir kez daha teşekkür ederiz. Gelin gençler bu renge siz de katılın” ifadeleri yer aldı.

Aşılanma oranında yüzde 75’i geçerek Karadeniz Bölgesi’nde mavi kategoriye katılan ilk il olunmasının Amasyalıların başarısı olduğunu belirten Vali Mustafa Masatlı, bu önemli mücadeleye destek verenlere teşekkür etti. Esnafları dolaşarak asıl hedefin rehavete kapılmadan ve kurallara uyarak bu oranı yüzde 100’e ulaştırmak olduğunu vurgulayan Masatlı, Sonbahar mevsimi gelmeden tüm vatandaşların 2 doz aşısını yaptırmış olmalarının çok önemli olduğunu ve salgının üstesinden ancak bu şekilde gelinebileceğine işaret etti.