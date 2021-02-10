Amasya İlahiyat Fakültesine sıfır atık belgesi

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel Seviye ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Kürkçü, Prof. Dr. Halil Apaydın ve Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, ziyaret ettikleri İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuayip Özdemir’e temel seviye sıfır atık belgesini teslim ettiler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin önemine değinen Prof. Dr. Özdemir, “Atıkların geri dönüşüm yoluyla kazanılmasının çevre politikalarına olduğu kadar ülke ekonomimize de olumlu katkıları oluyor. Bizler de Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak bu alandaki çalışmaları doğru planlayarak ve yöneterek sürece destek olma yönünde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Çevre bilinci, atık yönetimi, geri dönüşüm, enerjinin korunması ve sürdürülebilirlik alanlarında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerden biri olma misyonuyla hareket eden Amasya Üniversitesi bünyesinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kurarak kısa sürede tüm birimlerinde çevre ve atık yönetimi seferberliği başlattıklarını hatırlatan Sıfır Atık Komisyon Başkanı Çetin Alpaslan, “Rektörlük binasında başlattığımız atık oluşumunun engellenmesi, oluşan atıkların ise kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanması yönündeki çalışmalarımızı tüm yerleşke ve birimlerimizde yaygınlaştırmak, çevremizi ve geleceği korumak için çalışmaya, bu alanda yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürkçü ise, “Kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla büyük atılımlar gerçekleştiren Amasya Üniversitesi, tüm birim ve alanlarında yürüttüğü sıfır atık çalışmalarına hız vererek, sıfır atık kumbaraları ve katı atık biriktirme kutuları yerleştirerek çevre kirliliğinin önlenmesi, atık oluşumunun azaltılması ve yeşil bir üniversite için atıkları geri dönüşüme kazandırıyor” şeklinde konuştu.