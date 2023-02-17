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Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay’daki depremzedelere konteyner desteği

Amasya Emniyet Müdürlüğü, depremin ağır yıkıma yol açtığı illerden Hatay’a 3 konteyner, bir seyyar tuvalet ve bir tır ihtiyaç malzemesi gönderdi.

AMASYA 17.02.2023, 20:32
Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay’daki depremzedelere konteyner desteği

Amasya Emniyet Müdürlüğü, depremin ağır yıkıma yol açtığı illerden Hatay’a 3 konteyner, bir seyyar tuvalet ve bir tır ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Trafik Eğitim Parkında bulunan 3 konteyner ve seyyar tuvalet vinçlerin yardımıyla tırlara yüklendi.

Personelin desteğiyle kuru gıda, su, battaniye, yorgan, temizlik ve hijyen malzemeleri ile kıyafetler toplandı. Yardım konvoyu Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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