Amasya Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay’daki depremzedelere konteyner desteği

Amasya Emniyet Müdürlüğü, depremin ağır yıkıma yol açtığı illerden Hatay’a 3 konteyner, bir seyyar tuvalet ve bir tır ihtiyaç malzemesi gönderdi.

Trafik Eğitim Parkında bulunan 3 konteyner ve seyyar tuvalet vinçlerin yardımıyla tırlara yüklendi.

Personelin desteğiyle kuru gıda, su, battaniye, yorgan, temizlik ve hijyen malzemeleri ile kıyafetler toplandı. Yardım konvoyu Hatay’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı.