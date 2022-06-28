banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
CHP’li belediyede vatandaşların su tepkisi
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Şampiyonlara coşkulu karşılama
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Gurbetçiler Türkiye’ye akın ediyor
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler
Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecekler

Amasya ekonomisi masaya yatırıldı

Amasya’da kentin ekonomik parametrelerinin ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

AMASYA 28.06.2022, 22:26
Amasya ekonomisi masaya yatırıldı

Amasya’da kentin ekonomik parametrelerinin ve yeni projelerin değerlendirildiği toplantı yapıldı.

Amasya Esnaf Odaları Birliği’nde düzenlenen toplantıya Vali Mustafa Masatlı, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, oda başkanları ve diğer yetkililer katıldı.

Toplantıda başta sanayi, tarım ve turizm olmak üzere tüm sektörlere yönelik öncelikli konular görüşülerek yeni projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu