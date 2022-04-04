Amasya çiftçisine nohut ve yonca tohumu desteği

Amasya’da valilik tarafından çiftçilere toplamda 720 bin TL tutarında nohut ve yonca tohumu dağıtıldı.

Hak sahibi çiftçilere tohumlardan veren Vali Mustafa Masatlı, “Amasya’mızda ekili olmayan bir karış arazi dahi kalmamalıdır. Bu yıl yüksek oranda hibe desteği ile çok geniş bir yelpazede tohum desteği sağlayacağız” dedi.

Devletin her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çeşitli desteklemelerle üreticinin yanında olmaya devam ettiğini belirten Vali Masatlı, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın sağladığı desteklerle birlikte bizde ilimizde gerekli tarımsal desteklemeleri yapıyoruz. Ayrıca bunlara ilave olarak İl Özel İdaresi kaynaklarından da çeşitli tarım ve hayvancılık projelerini hayata geçiriyoruz” diye konuştu.

Dağıtılan tohumların Amasya tarımına ve çiftçisine hayırlı olmasını dileyen Masatlı, “Amasya’mıza her alanda büyük yatırımlar yaparak insanımızın yaşam standartlarını yükselten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimize ve bu projeleri hayata geçirmemiz için bizleri destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, İl Genel Meclisimiz ile Özel İdaremize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, nadas alanların daraltılmasına yönelik nohut yetiştiriciliği ve yem bitkileri üretimini geliştirme projeleri bünyesinde çiftçilere yaklaşık 400 bin TL bedelli 22.3 ton nohut tohumu ve 2 bin 500 dekarlık bir alanda ekilmek üzere, toplam bedeli 320 bin TL olan yonca tohumu dağıtıldığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki programa AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto, daire amirleri ve çiftçiler de katıldı.