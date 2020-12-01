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Amasya Belediyesi’nin hizmetlerini duyurduğu gazetenin 10. sayısı yayında

Amasya Belediye Gazetesinin 10. sayısı çıktı. Hayata geçirilen projelerin ve çalışmaların aşamalarının yer aldığı gazetenin dağıtımın başlandı.

AMASYA 01.12.2020, 17:53
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Amasya Belediyesi’nin hizmetlerini duyurduğu gazetenin 10. sayısı yayında
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Amasya Belediye Gazetesinin 10. sayısı çıktı. Hayata geçirilen projelerin ve çalışmaların aşamalarının yer aldığı gazetenin dağıtımın başlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "100 yıla 100 proje ile çıktığımız yolda birçok projemizi hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızı da gerek sosyal medya üzerinden, gerekse belediyemiz bünyesinde her ay düzenli olarak çıkardığımız gazetemiz ile hemşerilerimizin bizleri daha doğru tanımalarını istiyoruz” dedi.

Başkan Sarı, “Yazılı ve görsel olarak her alanda tanıtımlarımıza bundan sonraki süreçte devam ederek belediyenin tüm birimlerinin çalışmalarını detaylı bir şekilde halkımıza aktarmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.
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