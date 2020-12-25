Amasya Belediyesi’nin düzenlediği online satranç turnuvasında ödüller verildi

Amasya Belediyesi’nin düzenlediği online satranç turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını döneminde ‘Evde kal satrançsız kalma’ sloganıyla gerçekleştirilen turnuvaya 10 ile 14 yaş arası 224 öğrenci online olarak katılım sağladı.

Yarışmaya katılanları kutlayan Belediye Başkan Vekili Celil İnce, turnuvanın salgın sürecinde evde sıkılan çocukların aktiviteleri için önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

Amasya Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu da yarışmaya katılan öğrencilere teşekkür ederek gençlerin gelişimlerine büyük önem veren Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın talimatları doğrultusunda etkinlikler sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.