Amasya Belediyesi’nden ağaçlara 100’den fazla kuş yuvası

Amasya Belediyesi, tarihi kentin farklı noktalarında ağaçlara 100’den fazla kuş yuvası astı. Soğuk havalarda kuşlara sıcak bir ortam oluşturmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Şu an 100 üzerinde kuş yuvası imalatı gerçekleştirdik. Bu sayıyı daha da artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak önemli bir görev olduğunu hatırlatarak hayvan severlerden de olumlu dönüş aldıklarına değinen Mehmet Sarı, “Geçtiğimiz yıllarda ahşap malzemelerden kediler için kedi evi yapmıştık. Ustalarımız kendi imalatları dahilinde böyle bir projeyi hayata geçirdi. 100’ün üzerinde tamamlanan kuş evleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından hangi alanlarda ihtiyaç varsa, ona göre kuş evlerinin montajı yapılıyor” diye konuştu.

Belediye ekipleri, kış koşullarında beslenme ihtiyacı artan sokak hayvanları ve kuşlar için de mama dağıtımı ile yemleme çalışması da uyguluyor.