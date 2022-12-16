Amasya Belediyesi ekipleri zincir marketleri denetledi

Amasya Belediyesi zabıta ekipleri zincir marketleri denetledi. Raflardaki ürünlerin fiyatları ile kasa uygunluğu, ürünlerdeki son kullanma tarihleri, ekmekteki gramaj, hijyen ile ürünlerin saklama koşullarına uyulup uyulmadığı detaylı şekilde incelendi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “İlimizde hiçbir şekilde karaborsaya göz açtırmayacağımızı söylemek isterim. Vatandaşlarımıza hileli satış, stokçuluk yapan kişilere geçit vermeyeceğiz” dedi.

Ekiplerin gün ve saat belirlemeden ani denetimler yaparak haksız ve fahiş fiyat uygulamasının önüne geçmeye çalıştığını vurgulayan Başkan Sarı, “Fahiş fiyatların önüne geçilmesinin tek yolu da denetim yapılmasıdır. Vatandaşlarımızın hakkını korumaya yönelik olan tüm çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bizler belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları titizlikle yerine getirirken esnaflarımızın da gerek etiket, gerekse fiyat uygulamasında aynı duyarlılığı göstermelerini ve kurallara riayet etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.