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Ak Parti Taşova’da, Sobacı Güven Tazeledi
AK PARTİ TAŞOVA İLÇE BAŞKANLIĞI GÖREVİNE YENİDEN TEKİN SOBACI SEÇİLDİ.
AMASYA 18.09.2020, 17:58
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AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı görevine yeniden Tekin Sobacı seçildi.
AK Parti Taşova İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi; Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil, Hasan Çilez, İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk ve partililerin katılımıyla Belediye Düğün Salonu’nda yapıldı. Mevcut başkan Tekin Sobacı’nın başkanlığındaki tek listeyle seçime gidilen kongrede 272 oy kullanıldı, 4’ü geçersiz sayıldı. 268 delegenin oyunu alan Sobacı, yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.
Sobacı, kendine destek veren herkese teşekkür ederek, bu güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.
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