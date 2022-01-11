AK Parti Amasya İl Başkanlığında Ekrem Toto dönemi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Amasya İl Başkanlığına atanan Ekrem Toto, görevi eski il başkanı Mehmet Akif Kesmekaya’dan devraldı.

Parti binasında düzenlenen törende konuşan Ekrem Toto, “Yürüyeceğimiz bir dava yolunda inşallah hep birlikte olacağız. AK Parti ailemiz olarak daha da genişleyerek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Kesmekaya’ya teşekkür eden Toto, “Bu dava kişi davası değildir. Bir sürü arkadaşımız bu görevi yaptı. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum. Geçmişini tanımayanın geleceği olmaz. Bu düşüncelerle sonsuz teşekkürlerimi öncelikle Akif başkanıma, onunla beraber çalışan ilçe teşkilatımıza, il teşkilatımıza, gerçek partililerimize, dava arkadaşlarımıza, hepinize sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.

Törene katılan Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ve Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık da Toto’ya başarılar diledi.