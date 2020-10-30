AK gençlikten belediyenin kampanyasına tablet desteği

AK Parti Suluova Gençlik Kolları dünyayı etkisi altına alan korona virüsün en büyük zararı verdiği eğitimin önündeki engelleri kaldırmak için harekete geçti. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok’un başlattığı kampanyaya 5 adet tablet desteğinde bulundu.

AK Parti Suluova Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, "Pandemi süresince vatandaşlara hizmette adeta yeni bir çığır açan özellikle AK belediyelerimiz, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve uzaktan eğitimde dezavantajlı olan öğrenci kardeşlerimize destek olmak için bir kampanya başlattı. Bizlerde hizmetleri ile bizden sonraki nesillerinde gönüllerinde yer edecek kıymetli Belediye Başkanımız Fatih Üçok’u makamında ziyaret ettik ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın desteği ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için tedarik ettiğimiz tabletleri başkanımıza takdim ettik. Başlattıkları bu anlamlı kampanya için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Gençler her şeyimiz. Teşkilatımızın dünü ile yarını arasındaki güçlü köprüyü onlar kuracaklar. Onlara çok güveniyorum" diyen Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Maalesef dünyamız çok büyük bir virüs salgınının etkisi altında. Bu durumdan en çok eğitim dünyası etkilendi. Birçok öğrencimiz eğitimden uzakta kaldı. Sağ olsunlar gençlerimiz yaptığımız bu çağrıya sessiz kalmadılar. AK Parti Suluova Gençlik Kollarımızı bugün belediyemizde misafir etmekten memnuniyet duyduk. Göreve yeni gelen Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve yönetiminde yer alan tüm gençlerimize ziyaretleri ve başlatmış olduğumuz tablet kampanyamıza destekleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" şeklinde konuştu.