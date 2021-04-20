55 yaş ve üstü aşılanıyor

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşılama programında sırası gelen 55 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanıyor.

Türkiye genelinde, yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında, 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci bugün itibariyle başladı. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimine göre sisteme tanımlanan vatandaşlar, randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırıyor. Merzifon’da sırası gelen 55 yaş ve üzeri halk, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor. Sırası gelen vatandaşların aşılamaya özen gösterdiği gözlemlendi.

“Aşı en önemli gücümüz”

Aşı sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet eden Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, “Kovid-19’a karşı; randevu alarak hastanemize başvuran 55 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik ilk doz aşılama faaliyetlerimiz, bugün itibariyle başlamıştır. Aşı korona virüse karşı en önemli gücümüzdür. Aşılama sırası gelen tüm vatandaşlarımızı, aşılama yaptırarak bu zorlu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Kovid-19 aşısı yapılacak grupta iseniz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS web, MHRS mobil) veya e-Nabız üzerinden randevu alabilirsiniz. Tüm sağlık çalışanlarımıza ve saygıdeğer büyüklerimize sağlıklı günler dileriz” dedi.