banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Honda Türkiye'den 'stok' açıklaması!
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Prof. Dr. Yekta Saraç'tan İAÜ'ye ziyaret
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?
Dolar, euro, altın ve kripto piyasası güne nasıl başladı?

2 gün önce aldıkları araçla dereye uçtular: 2 yaralı

Amasya’da 2 gün önce satın aldıkları araçla köyden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracıyla dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

AMASYA 21.09.2021, 11:41
2 gün önce aldıkları araçla dereye uçtular: 2 yaralı

Amasya’da 2 gün önce satın aldıkları araçla köyden dönerken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücünün aracıyla dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Amasya’nın Suluova ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayırlı köyünden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Fatih Eski (21) idaresindeki 05 ABS 435 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü sürücü Fatih Eski ve kardeşi Ferhat Eski (18) ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlerin kaza yapan aracı 2 gün önce satın aldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0