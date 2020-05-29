Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı

15-20 YAŞ GRUBU 3. KEZ SOKAĞA ÇIKTI

15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı

15-20 YAŞ GRUBU 3. KEZ SOKAĞA ÇIKTI

29 Mayıs 2020 Cuma 18:22
0 Okunma
15-20 yaş grubu 3. kez sokağa çıktı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, 3. kez dışarı çıktı.

Korona virüs salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

Bu kapsamda, 14 ve altı yaşlardaki çocuklar 27 Mayıs Çarşamba günü dışarı çıktı. 15-20 yaş arasındaki gençler ise 29 Mayıs Cuma günü (bugün), 11.00-­15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak şartıyla dışarı çıktı.

Dışarı çıkan gençler, Cumhuriyet Meydanı, cadde ve sokaklarda vakit geçirerek alışveriş yaptı. Kurallara uyduğu görülen gençler, özgürlüğün tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelgesiyle 31.12.2002 tarihinden önce doğanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması 1 Haziran itibarıyla kaldırılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi
Camilerin açılması adına şükür kurbanı kesildi
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Amasya'da kiraz hasadı başladı
Kısıtlamanın 3. gününde Suluova’da denetimler sürüyor
Kısıtlamanın 3. gününde Suluova’da denetimler sürüyor
Amasya’da polis denetimi sıklaştırdı
Amasya’da polis denetimi sıklaştırdı
Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim
Vatandaşlar yasağa uydu sokaklarda sessizlik hakim
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını unutmadı
Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi
Vefa Grubu’ndan Selaattin Tuana’ya doğum günü sürprizi
TBMM 100 yaşında
TBMM 100 yaşında

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim