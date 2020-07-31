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113 acemi kasap hastanelik oldu
113 ACEMİ KASAP
AMASYA 31.07.2020, 16:51 31.07.2020, 20:24
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Amasya’da 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.
Amasya’da kurban kesmeye kalkan acemi kasaplar vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kurban yerine kendilerini kesen acemi kasaplar yaralanarak hastanelere başvurdu.
7 kişi Gümüşhacıköy, 30 kişi Merzifon, 35 kişi Suluova, 25 kişi merkez, 16 kişi Taşova’da olmak üzere toplamda 113 acemi kasap çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan acemi kasaplar hastanelere kaldırılarak tedavi edildi.
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